Kákonyi István főszervező, a Piros Rózsa Néptáncegyüttes Pécsiné Ács Sarolta-díjas táncosa portálunknak elmondta: a szüreti felvonulással sokéves hagyományt tartanak életben a táncosok. Ezúttal is élő muzsikaszótól, daloktól lesz hangos a város, amikor is a viseletbe öltözött táncosok és lovasok, fogatosok Kalocsa hét jellegzetes pontján tartanak majd táncbemutatóval egybekötött megállót.

A helyszínek között legalább nyolc lovas kocsi szállítja majd a hagyományőrzőket, akik között az előzetes ígéretek szerint a testvértelepülés Kúla táncosai is ott lesznek. A néptánc seregszemléjének is tekinthető látványos felvonulásra a város valamennyi tánccsoportját, táncosát meghívták, és várhatóan a környékbeli tánccsoportok, de még a lovas közösségek tagjai is csatlakoznak majd – mondta Kákonyi István, aki az útvonalat is ismertette.

A szüreti felvonulás október 14 én lesz Kalocsa szerte.

A Csilás parkban várhatóan 14:30 órakor gyülekeznek majd a táncosok, onnan indulnak a Vidats utcai játszótérhez, majd a Möbel bútorbolt parkolójában tartanak bemutatót. A felvonulást a Hősök Útjai Szociális Otthonnál folytatják, onnan a Csajda csárdai, és a Kunszt Utcai Szociális Otthon állomásokon át érkeznek végül a Szentháromság térre, ahol fergeteges össztánccal zárul majd az idei szüreti felvonulás.