Annak, hogy Kecelen is szobrot állítottak a néhai egyházfőnek, több indoka is volt. – Egyrészt II. János Pál pápa volt az egyházi történelem első olyan pápája, aki Kelet-Európában született, és jelentős mértékben szerepet vállalt abban, hogy a közép-kelet-európai országok vérontás nélkül ismét önálló szabad államok lehessenek és a demokrácia útjára lépjenek vérontás nélkül. Másrészt a Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekét II. János Pál pápa szentelte püspökké és ezért, amikor a helyi általános iskolát átvette a katolikus egyház, a szent pápáról nevezte el az iskolát – fejtette ki Palkovics László, aki arról is megemlékezett, hogy több mint száz utat tett külföldre II. János Pál pápa, aki nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa, ezért a világsajtó hamar el is nevezte utazó pápának.

Aláhúzta: 1338 embert avatott boldoggá és 482 embert szentté. Boldoggá avatta többek között kalkuttai Teréz Anyát 2003-ban, a magyar szentek közül ő avatta szentté Kingát, IV. Béla király lányát 1999-ben, valamint Hedviget, Nagy János lányát is, a legkeresztényibb királynőt. 2004-ben pedig boldoggá avatta IV. Károlyt.