Szankon méltó módon őrzik a mártírok emlékét – galériával

Három helyszínen is megemlékeztek a 67 évvel ezelőtti történésekről Szankon. Megkoszorúzták a forradalom szanki áldozata, Magyar Zoltán emléktábláját, majd a katolikus templomban misét mutattak be a magyar hazáért. A főtéri Hármas kopjafa emlékműnél koszorúzással egybekötött ünnepséget tartottak, melynek keretében községi elismeréseket is átadtak.

Tapodi Kálmán

Megkoszorúzták az emlékművet Fotó: Tapodi Kálmán

– Mit üzen nekünk ma 1956, mi lehet a mi célunk? Rendkívüli fontos dolgokat: vigyázzunk nemzeti öntudatunkra, szabadságunkra, valamint a keresztény kultúránkra. Ötvenhat mártírjai ezekért küzdöttek, nekünk pedig kötelességünk megóvni e javakat és az utókor számára továbbadni – fogalmazott Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat képviselője a Szent István téri kopjafás emlékműnél tartott megemlékezésen. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő választókerületi kabinetfőnöke kiemelte: 1956 kapcsán Szank rendkívül különleges település, ahol azzal is őrzik a forradalom szanki mártírja, a fővárosban 15 éves korában agyonlőtt Magyar Zoltán emlékét, hogy utcát neveztek el róla. – Itt található az ország leginkább átgondolt, a fiatalokat szolgáló Büszkeségpontja. Különleges helyzetben vannak az itt tanító pedagógusok, az itt tanuló diákok, hiszen olyan rendhagyó történelem órán tudnak részt venni a Büszkeségponton, ahol sokkal közelebb lehet hozni a diákok számára az akkori eseményeket – emelte ki a szónok. – Ünnep ez a mai nap, a remény és a hősies nemzetért való kiállás ünnepe. A véresen megszerzett szabadságot akkoriban is ünnepelték, nem sejtve, hogy milyen aljas módon fog a szovjet birodalom megtorlást indítani néhány nap múlva. Számomra '56 eseményei két fő pillére támaszkodnak: az első a nép. A nép, amely fellépett az elnyomók ellen és megküzdött az önrendelkezéséért, a szabadságáért. A másik tartóoszlop az egyház, mert minekünk nem akármilyen kultúránk és nemzetünk van, hanem keresztény kultúránk és keresztény nemzetünk – hangsúlyozta Lenkei Róbert. A megemlékezésen a KRK Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája diákjai elevenítették fel a hatvanhét évvel ezelőtti történéseket, majd felolvastak azokból a kéziratokból, amelyeket a sorsfordító időkről jegyeztek le az akkori fiatalok. A szanki megemlékezés községi elismerések átadásával folytatódott. A méltatásokat Varga Ferencné polgármester olvasta fel, majd dr. Szegesdi Henrietta jegyző és Lenkei Róbert közreműködésével nyújtotta át az okmányokat a díjazottaknak.

Elismeréseket is átadtak a szanki megemlékezésen Fotók: Tapodi Kálmán

Kitüntető díjakat adományozott az önkormányzat A község képviselő-testülete elismerését kapta Füstös Lajos egyéni vállalkozó és családja, akik 1988 óta foglalkoznak rózsatermesztéssel. Jelenleg 6 ezer négyzetméteren termesztenek rózsát, s ezzel az egyik legnagyobb hazai rózsakertészetet működtetik, ahol helybéliket foglalkoztatnak. A település fásításában is jeleskednek Füstösék, akiknek köszönhetően nemrégiben sok száz rózsát is kiültettek a közterületekre. Idősebb Szabó Ferenc 1976-ban lett egyéni vállalkozó, aki Jászszentlászlón létesített telephelyet. 1986 óta vezetője volt Szankon, a móricgáti tsz által működtetett fémmegmunkáló műhelynek. A gépgyártással, utánfutók gyártásával foglalkozó vállalkozás aktív munkával, felajánlásokkal járult hozzá a település fejlődéséhez. „Szank Község Közösségi Életének Előmozdításáért” szakmai kitüntető díjat adományoztak a Szanki Olajbányász Horgászegyesület részére. Az 1972-ben alakult civil szervezet 2010-ben hozta létre az új horgásztavát és pihenőparkját, ami kedvelt kirándulóhely lett. Az egyesület létszáma százötven főre gyarapodott és szeptemberben avatták fel az új záportározó-horgásztavukat. A község posztumusz elismerését adományozták Szabóné Szatmári Katalin pedagógus részére, aki 1985 óta vett részt a szanki gyerekek oktatásában. Magyartanárként és fejlesztő pedagógusként dolgozott a helyi iskolában, melynek igazgatója volt hat éven keresztül. Szabóné Szatmári Katalin tragikus hirtelenséggel hunyt el idén nyáron.

