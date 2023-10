Pozsgai Imre vezérigazgató szerint a térségnek, a városnak a gazdaságát megvizsgálva a szomszédos térségekhez, országokhoz képest, akkor azt látjuk, hogy a szemünk előtt emelkednek fel országok, földrészek gazdaságilag vagy kulturálisan, miközben mások éppen fordítva, veszítenek a jelentőségükből. A kérdés az, hogy egy városvezetés vagy akár egy városi cég, mint például a Baja Vagyon Zrt., tehet-e valamit annak érdekében, hogy mi inkább nyertesei legyünk ennek a változásnak, mint a vesztesei.

– Úgy gondolom, hogy egy önkormányzat alapvetően három félét cselekedhet: egyik az, amit úgy fogalmazunk meg, hogy sepregessünk a saját házunk táján, tehát igyekezzünk minél hatékonyabban elvégezni azt a munkát amit el kell végezni egy önkormányzatnak. A másik ilyen csoport az az, hogy az önkormányzat ne vállalkozzon közpénzből, de legyen vállalkozó barát. Ez alatt azt értem, hogy azok a vállalkozások akik itt vannak, ha bővülni szeretnének és tudnak, akkor legyen rá módjuk, és a külső, messziről jött vállalkozó ha ide jönne, akkor bizony tegyük lehetővé. Várjuk őket nyitott karokkal. A harmadik pedig az az, hogy elképzel egy bizonyos fejlesztési célt, merre szeretne menni. Ez már politikai kérdés, ez nemcsak gazdasági kérdés. Szerintem pont ilyen terület ez, hogy az innovációra alapuló ágazatok fejlesztése, tehát minél nagyobb hozzáadott szellemi érték legyen a kikerülő termékekben, szolgáltatásokban, ez a cél. A nagy helyi szellemi hozzáadott érték minőségi munkaerőt igényel, és ezt követően magasabbak lesznek a bérek, és magasabb lesz a vásárlóközeg, amivel aztán mehet a minőségi munkaerő az egyéb piacra és ott egyéb szolgáltatások fejlesztését idézheti elő – mondta hírportálunknak Pozsgai Imre, a fórum megálmodója.

Tudományos előadást tartott dr. Hámori Balázs professzor a Corvinus Egyetemről. Az adat mint termelési tényező címmel Lovretity Zoltán Antal közgazdász, a Baja Vagyon Zrt. munkatársa mutatta be előadását. Krümmer Csaba sikertörténetét is megismerhették a jelenlévők. A fiatal vállalkozó cége Európa legjobb 30 startupja között van. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központban tanult, egyetemre már Münchenbe járt és ott alapította a cégét. A startupok életéről, a kockázati tőkéről, ennek megszerzéséről tartott tájékoztatást. Ezt követően négy vállalkozó mutatott be egy megvalósult informatikai innovációs projektet. A szervezők szerint a következő fórum a műszaki megoldásokról szólna. Baja környékén több műszaki innovációk valósultak meg, amikről keveset tudunk, ezeket is be szeretné mutatni a fórum szervezője.