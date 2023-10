A nők körében hazánkban a leggyakoribb halálok a mellrák, pedig korai felismeréssel a betegség jól gyógyítható. − Kétévente a népegészségügyi célú vagy épp az évenként ajánlott nőgyógyászati szűrésen való részvételt és az otthoni, rendszeres önvizsgálatot (amit a menstruáció elmúlta utáni 1-2 nap érdemes elvégezni) kihagyni nagy botorság − fogalmazott egyértelműen Sári Tamás. Mint hangsúlyozta, döntő többségében a nők maguk fedezik fel az elváltozást, és amikor ez megtörténik, nem lehet opció a halogató magatartás.

− Tudom, általános vélekedés, hogy a mammográfia kicsit fájdalmas vizsgálat, de ez a leghatékonyabb módja a diagnózisnak és minimális sugárterheléssel jár. Ráadásul nagyon sokat fejlődtek a diagnosztika és a gyógyítás eszközei is, és a diagnózis felállításától kezdve pörög az ellátás, az onkoteam felállítja a kezelési tervet és heteken belül megműtik a pácienst. Ezalatt egyáltalán nem a mell teljes eltávolítására kell gondolni minden esetben. Az utókezeléssel együtt pedig újra teljes életet élhet a páciens − mondta a főorvos.

Sári Tamás kiemelte továbbá, hogy az egyén lelki beállítottságának és a sorstársak közösségének döntő szerepe van a gyógyulásban. − Ezekből a csoportokból lehet a legtöbb erőt meríteni, vagy épp olyan praktikus tanácsokat összeszedni mint, hogy milyen melltartót érdemes viselni, mennyire fáj a mozgás a műtét után. A sorstársi közösségek, bár a háttérben, de nagyon sokat segítenek a mi munkánkban − fogalmazott.

A főorvos kitért arra is, hogy a férfiakat is érinti a mellrák, még, ha sokkal ritkábban is diagnosztizálják is ezt a betegséget náluk. 100 mellrákos nőre jut 1 mellrákos férfi, ugyanakkor a férfiaknál kialakuló betegség agresszívebb lefolyású.