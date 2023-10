A kiállítók között voltak a szakképzési centrumok középiskolái és olyan szakképzést folytató cégek, mint például a kecskeméti Mercedes-gyár, a paksi Energetikai Technikum, a kalocsai Anda Present, vagy a Budamobil Cargo. A Magyar Honvédség, a Kalocsai Rendőrkapitányság, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Kalocsai Fegyház és Börtön szintén ott volt a kiállítók között. A sportcsarnokkal szemben lévő területen a tűzoltóság, a rendőrség, a honvédségi járműveivel, technikai eszközeivel ismerkedhettek a diákok. Az egészségügyi intézmények közül a város egyik legnagyobb munkáltatója, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza is látványosan berendezett kiállítótérrel várta a diákokat, akik a szomszédos pavilonban a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Technikumban folyó képzésekkel ismerkedhettek.

A rendezvényt Simon Zoltán, Kalocsa alpolgármestere és a Dr. Havassy Sándor, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg. Az alpolgármester felidézte, hogy több évtizeden keresztül dolgozott pedagógusként, nyolcadikosok osztályfőnöke is volt. Így jól tudja, mekkora probléma, amikor a gyereknek, a családoknak döntenie kell a „Hogyan tovább?” kérdésben. – Majd ha ez meg van, még azt is el kell határozni, hogy a fiatal melyik középiskolába iratkozzon be. Nincs ez máként most sem, hiszen néhány hét, és itt van a jelentkezési lapok kitöltésének és beküldésének határideje – mondta az alpolgármester.