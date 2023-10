Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Elsősök

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus az 1960–61-es tanévbe repítené vissza a nosztalgiázókat. A keceli Újfalusi iskola elsőseit örökítette meg a fotó. Tanítónőjük Olvasónk felesége, Udvarhelyi Istvánné Polyák Ilona volt, aki most is szeretettel gondol egykori diákjaira.

Olvasói fotó

Sorkatonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 2004-es fotóval kedvezne a nosztalgiát kedvelőknek. A Magyar Honvédségtől, így a kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisról is 2004. november 3-án szereltek le az utolsó sorkatonák. A reptéren akkor 39 kiskatona hagyta el a repülőteret. Pető István dandártábornok búcsúztatta őket, köszönte meg a szolgálatukat. A MiG–21-es emlékmű előtti fotót Olvasónk készítette a leszerelés napján.

Olvasói fotó

ONI-pedagógusok

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori ONI-s pedagógusok fotóját osztaná meg annak kapcsán, hogy november 4-én újra tartanak ONI-találkozót Kecskeméten. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben (ONI) lakott ő maga is 1973–78. között, a 8-as tanulószobához tartozott, nevelőtanáruk Kima Miklósné Éva néni volt. Ez a fotó korábban készült a pedagógusokról, a hatvanas évek második felében.

Olvasói fotó

Gazdakör

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi 1999-es fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. A gazdakör május elsejei rendezvényén készült fotó Olvasónkban mai napig kedves emlékeket elevenít fel.

Olvasói fotó

Aranylakodalom

Lajosmizséről a Csorba család köszöntené Csorba Gyulát és Soltész Erzsébetet 50. házassági évfordulójuk alkalmából. A házaspár 1973. október 27-én tartotta meg esküvőjét Lajosmizsén. Az 50 éves évforduló alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván nekik az egész család.



Olvasói fotó

Bérmálkozás

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella gyermekkorát idézné meg ezzel az 1966-os felvétellel. A fotó 11 évesen, a bérmálkozásáról készült róla és keresztanyjáról, Pusztai Lászlóné Jolikáról. Olvasónk ma is sok szeretettel gondol rá és családjára. Sajnos fiukat nagyon korán elvesztették, aki jó fiú volt és jó játszópajtás Olvasónk számára.

Olvasói fotó

Katonaélet

Kecskemétről Kovács István József költő családi albuma rejti ezt a több mint 100 éves felvételt. Édesanyja nagybátyja, nagyapja testvére, Sebők Antal (balról) látható katonatársával ezen az 1917-es fényképen Jászladányban.