Forrás: Olvasói fotó

Vasutasok

Kecskemétről Maksa Balázs nagyapjára, Veszelszki Imrére emlékezne meg ezzel a régi felvétellel. A Kecskeméti Vasútállomáson készült a vasutasokról, az 1960-as évek második felében. Balról a harmadik Veszelszki Imre. Jobbról az első Sohajda Elek fűtő, mellette a mozdonyvezető. A háttérben egy 375-ös gőzös látható.

Forrás: Olvasói fotó

8-as tanulószoba

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1980-ba kalauzolná el a nosztalgiázókat. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben (ONI) lakott 1973-78. között, a 8-as tanulószobához tartozott, nevelőtanáruk Kima Miklósné Éva néni volt. Ez a fénykép 1980-ban készült a lányokról és nevelőtanárukról, egy találkozó alkalmával. Az ONI-család tagjai, a több évtized alatt odajárt öregdiákok november 4-én tartanak nagy országos találkozót régi iskolájukban.

Forrás: Olvasói fotó

Öregdiákok

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1986-ba repítené vissza a nosztalgiázókat. A keceli művelődési ház aulájában örökítette meg az öregdiák találkozó résztvevőiből hat főt. Balról a harmadik a felesége édesapja, Polyák Ferenc. A szépkorúak 1916-ban végezték el a hat elemit. Az öregdiákokat Olvasónk, mint igazgató fogadta.

Forrás: Olvasói fotó

Hadgyakorlat

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1996. július 22-ei emlékét idézné fel. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred hadtápszolgálat személyi állománya állt a kamera elé a Cooperative Change-96 fedőnevű NATO hadgyakorlaton. Középen Olvasónk, tőle jobbra Pálinkás Zoltánné, Engi Imre ezredes. A fotón látható többek közt: Boczki László, Éles Tamás, Bakos Imre, Varga Zoltán, Baracsi István, Dubán Gyula.

Forrás: Olvasói fotó

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. Több évtizeddel ezelőtt örökített meg egy iskolás kirándulást a fénykép, éppen a Dunához indultak kikapcsolódni.

Forrás: Olvasói fotó

Mamával

Kecskemétről Szijjártó László saját fotójával idézné fel a gyermekkorát. Olvasónk 1961. május 12-én született a család első fiúgyermekeként. A felvételen még kisgyermekként látható Szijjártó mamájával. A fényképet nézegetve mindig sok kedves emlék jut eszébe.