Bacsa Péter a baon.hu-nak elmondta, hogy nagy nap ez a mai, és nemcsak a bajai birkózók részére, de az egész magyar birkózásnak is, hogy egy ilyen fantasztikus XXI. századi sportlétesítményt avattak. − Külön öröm számunkra, hogy ilyen sok fiatal birkózó kezdett el birkózni itt az elmúlt években annak köszönhetően, hogy tényleg megújult a létesítmény. Én nagyon szurkolok nekik. Baján most már minden adott: a birkózócsarnok, az anyagi körülmények és az edzők személye is arra, hogy a bajai birkózás egy második aranykorát élje − fogalmazott Bacsa Péter.

A névadó ünnepségen Hajdú Miklós alpolgármester tolmácsolta Nyirati Klára polgármester szavait, aki nem tudott eljönni az eseményre. Kiemelte, hogy a tavalyi esztendő óta több tábort is sikerült megtartani Baján, az új csarnok adottságainak köszönhetően, és tervként megfogalmazta a jövőbeni sporttáborok megvalósítását.

Birkózó-bemutatóval és egy rövid koncerttel lepték meg a vendégeket a szervezők. Rudán Joe rockénekes énekelt és Nagy Imre gitározott. A nagy számban megjelent érdeklődőket magával ragadta az egykori Pokolgép, P. Mobil, Mobilmánia, Dinamit és más együttesek kiváló zenésze, aki napjainkban a Rudán Joe Akusztik és Rudán Joe Band zenekarokkal lép fel Baján is. Rendszeres fellépője az Armstrong Clubnak. Rudán Joe és Nagy Imre a bajai birkózó gyermekeknek ajánlották fel fellépti díjukat.

