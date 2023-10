Nagy Jánost Pászti András, hunyadivárosi képviselő köszöntötte. A beszélgetést ezúttal is az est házigazdája, Németh Ernő újságíró vezette.

Az eseményen kiderült, hogy az államtitkár fontosnak tartja a helyi közösségek, egyesületek, polgári körök szerepét. – Én azt gondolom, hogy minden olyan közösség, amiben mi részt veszünk, segít nekünk ellenállni a liberális világfolyamat ellen – hangsúlyozta Nagy János.

Az államtitkár szerint Kecskemét az Alföld egyik legszebb és legdinamikusabban fejlődő városa, a közösségépítés terén is élen jár. Mint mondta, személyes emlékei vannak arról, hogy már 2002-ben is rengeteg polgári kör alakult a városban, melyekben minden korosztály képviseltette magát. Szerinte a történelem nem így alakult volna ahogy, ha ezek a közösségek nem léteztek volna. – Kecskemét jó úton jár, hogy ezt a közösségi életet visszahozza és én bátorítok is itt mindenkit, hogy ezt ne adjuk föl – hangsúlyozta.

Az államtitkár a diákéveiről is mesélt a jelenlévőknek. Mint mondta, a különleges atmoszférájú Debreceni Református Kollégium – ahol négy évet töltött – meghatározta a közösségekhez való hozzáállását. Nagyon sok tapasztalatot és tudást kapott itt a nemzeti, szociális, társadalmi, egyházi, vallási ügyekkel kapcsolatban, ami irányba állította és ezt az irányt vitte magával Budapestre is.

Az este folyamán a természetjárás szeretete is szóba került, valamint aktuális témákat is érintettek, többek között beszéltek a nemzetközi konfliktusokról is.