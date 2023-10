Bolvári János esperesplébános megáldotta az alapkövet, amit Kovács Tamás polgármester, Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője és Dora Tibor, a kivitelező Univerholz Kft. ügyvezetője közösen raktak le.

– A projekt megvalósításával a tervezett gyalog- és kerékpárút is megépül az 55-ös főútvonal bal oldalán, a városból Tataháza felé kivezető szakaszon, a külterületen meglévő kerékpárútig, ahhoz csatlakoztatva több mint 420 méter hosszan. A tervezett kerékpárút burkolata 2,7 méter széles lesz, 5 centiméter széles kerti szegéllyel, mellette mindkét oldalon 50-50 centiméter széles útpadkával – erről már az ünnepélyes alapkőletételt követő városházi tájékoztatón beszélt a polgármester.

Kiemelte, hogy külön kerékpárutas vasúti átjáró lesz kialakítva vasúti fényjelzővel és félsorompóval.

– A kiépülő, még hiányzó kerékpárútnak köszönhetően végre egybefüggő hálózat jön létre, hiszen összeköti majd a két meglévő kerékpárutat – emelte ki a városvezető, aki szerint az sem mellékes szempont, hogy a beruházásnak köszönhetően a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között biztonságos lesz a kerékpáros közlekedés.

Más beruházások is zajlanak a településen

Kovács Tamás tájékoztatójában szólt még az önkormányzati konyha folyamatban lévő felújításáról, ahol az energetikai beruházás során teljesen megújul az épület tetőszerkezete is. Kitért az épülő kulturális- és sportkomplexumra is, amely a város központjában, a jelenlegi művelődési ház mellett épül a beruházás helyszínéül szolgáló zöldterületen. A régi, rossz állapotban lévő sportcsarnokot elbontották, a helyén épül a 20×40 méteres, szabványos méretű küzdőtérrel, 300 fős mobil lelátókkal, öltözőkkel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezdő sportközpont. A külső területen egy 1367 négyzetméteres sportpályát is kialakítanak.

A komplexum központi részén egy 216 négyzetméteres aula helyezkedik el, mindemellett az épület részét képezi majd egy 314 négyzetméteres rendezvényterem az ahhoz tartozó 141 négyzetméteres nézőtérrel és a 111 négyzetméteres színházi színpaddal. A telken belül 46 új parkoló is létesül, ebből 4 pozíció az elektromos autók töltésére lesz alkalmas. A szomszédos telken továbbá létrejön 27 darab személygépkocsi és két autóbusz-parkoló, a közterületen pedig további 41 darab személygépkocsi-parkoló, melyből hármat mozgássérültek részére alakítanak ki.