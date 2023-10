A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a szomszéd falvakban sem volt bankfiók, tehát Bácsalmáson, Jánoshalmán sem. Bácsbokodon van ATM, de Felsőszentivánról nincs megfelelő közlekedés erre a településre. Az önkormányzat a tavalyi esztendőben kézbe vette az ügyet és a K&H Bank mutatott rögtön partnerséget.

Fotó: Beküldött fotó

Egy éves előkészítést követően pár nappal ezelőtt egy ki-és befizetős automatát helyeztek ki Felsőszentivánra. Az átadáson részt vett Kellnerné Kurusta Mónika, a K&H Dél-Dunántúli Igazgatóság vezetője, a Bajai Ügyfélpont területi vezetője és Vörös Szilárd polgármester.

− Még előrelépni is tudtunk a korábbiakhoz képest, mert a régi automata csak kifizetős volt. Az önkormányzat több helyet kijelölt. A művelődési ház volt erre a legalkalmasabb, aminek az átalakítását az önkormányzat vállalta saját dolgozóival. A két ajtó közti részen kialakítottuk a feltételeket és múlt héten, szeptember 28-án telepítették az ATM-et saját kamerával − mondta hírportálunknak Vörös Szilárd polgármester.

Az automata ünnepélyes átadását október másodikán tartották. Az ATM már működik, többen is vettek fel készpénzt. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy banktól függetlenül mindenki díjmentesen veheti igénybe az automatát az első 150 ezer forintos felvételig, havonta. Az automata kihelyezése a rémi lakosoknak is segítséget jelenthet, tette hozzá a polgármester, hiszen a buszcsatlakozás miatt sokan Rémről járnak be Felsőszentivánra, és itt ők is igénybe vehetik a szolgáltatást.

Fotó: Beküldött fotó