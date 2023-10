Kicsik és nagyok közösen, vidám hangulatban ünnepelték az egész éves szőlőmunka és fáradozás eredményét.

Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője részt vett az eseményen és mint szőlővel és borral foglalkozó is köszöntötte a jelenlévőket: Ilyenkor megünnepeljük és megköszönjük azt a fáradtságos munkát amellyel a szőlő művelését egész évben végezték. Hálát adunk a Jó Isten kegyelméért, hogy volt erőnk elvégezni ezt a munkát és a végén volt értelme is a fáradozásnak-fogalmazott a képviselő. Végül mindenkinek megköszönte a munkáját, a szervezőknek is, hogy egy 20 évvel ezelőtti hagyományt élesztettek fel a rendezvénnyel. Egy francia közmondással zárta gondolatait a honatya: Mindig legyen borod és barátod, is aki segít neked meginni.

Gujné Gungel Tünde és Slezákné Király Zsófia közösen határozták el, hogy felélesztik a régi hagyományt, a szervezésben, a díszítésben az SZMK tagjai is sokat segítettek.

– Garai származású vagyok, húsz éve költöztem Csátaljára, amikor férjhez mentem és nekem nagyon hiányzott a hagyományos szüreti felvonulás, a népi tánc. Szerettük volna megmutatni a rendezvénnyel, hogy itt is vannak ügyes, szép táncosok. A környékbeli településeken van szüreti felvonulás, csak nálunk nem volt. Ezért mi az Iskolai Szülői Közösség tagjai arra gondoltunk,hogy belevágunk a szervezésbe. Először támogatókat kerestünk, és öröm volt számunkra , hogy az önkormányzat, a helyi vállalkozók és legfőképpen a Gemenc Zrt. segített bennünket. Volt aki hússal támogatott vagy ajándékot ajánlott fel a tombolára. Úgy érzem megmozgattuk a csátaljaiakat – mondta hírportálunknak Gujné Gungel Tünde az SZMK vezetője.

A szüreti felvonulás délután kezdődött a helyi művelődési házban, ahonnan a kisdobos kikérte a bírót, majd megindult a közel 160 fős menet. A dunafalvai, a garai, és a helyi néptánccsoport tagjai is csatlakoztak a szüreti felvonuláshoz. Aki népviseletbe öltözött és így vett részt a felvonuláson , azt meghívták egy babgulyásra. Ezzel próbálták motiválni a szervezők a lakosokat, hogy minél többen öltözzenek díszes népviseletbe.