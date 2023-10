Többek között most a lakiteleki vasútállomás irodaépülete, illetve Jánoshalma állomásépületének a forgalmi szakszolgálati irodája kap új nyílászárókat. Látványos felújítás zajlik a tiszakécskei vasútállomáson is. Itt a renoválás még tavaly kezdődött, a tetőszerkezet megerősítésével, valamint a veszélyes hulló vakolat eltávolításával. Ezt követően az utasmosdó teljes körű belső felújítását is elvégezte a vasúttársaság.

A rekonstrukció harmadik szakasza idén szeptembertől folytatódott a tiszakécskei állomás épület külső felújításával. Ennek köszönhetően kap korszerű nemesvakolat burkolást a homlokzat, valamint az épület nyílászáróit is újra festik. A felújítást a MÁV karbantartási keretéből valósítja meg. A munkálatokat várhatóan október végén fejezik be.

A karbantartó, állagmegóvó munkák forrás rendelkezésre állása esetén folytatódhatnak tovább − tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.