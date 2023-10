Kecskemét 2023.10.25. 17:40

Ingyenes előadások a bibliai szabadegyetemen

A Helyünk a világban klub most ősszel is folytatja a bibliai szabadegyetemét, melynek címe a Szeretet törvénye. Ezúttal is napjainkban érvényes kérdésekre kaphat választ a közönség az ingyenes programon.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

Illusztráció Fotó: Shutterstock

A Hírös Agórában csütörtökönként zajlik az előadássorozat, melynek keretében most, október 26-án 18 órakor Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész Tisztelet egy tiszteletlen világban – Miért kell tisztelni a múltat? címmel tart előadást. A program nyitott, bárki csatlakozhat. Legközelebb, november 2-án 18 órakor hallgatható meg Balázs László igehirdető előadása, melynek címe: Gyilkosság vér nélkül.

Ezek is érdekelhetik