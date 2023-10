– Én 2017-ben vettem át ezt a megtisztelő feladatot. A sokác horvát kultúra ápolása, megőrzése jelenleg is feladatunk, ezt végezzük. Kiemelten kezeljük a fiatalok bevonását a szervezetünkbe, hogy legyen utánpótlásunk a hagyományok, a kultúra ápolásában – mondta Kovacsev István.

Ezt követően az elnök Horvátország pécsi főkonzuljával, Drago Horvattal leplezte le az évforduló emlékére készített emléktáblát, amit Polyák Imre helybéli plébános szentelt meg.

A művelődési házban az ünnepi vacsora után következett a kulturális program. Elsőként a horvát általános iskola tamburásai óriási sikerrel mutatkoztak be. A Veseli Santovcani Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület táncosai a tőlük megszokott színvonalú produkciót mutatták be. Az est fénypontja az a zenekari összeállítás volt, amiben az utóbbi évek szántói zenészei együtt alkottak produkciót. Ebben a műsorban horvát műdalokat énekelt Gyurity István hercegszántói születésű színművész. A nap bállal fejeződött be, ahol a talpalávalót a Podravka együttes szolgáltatta.