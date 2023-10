A gimnázium dísztermében rendezett emlékünnepségen Bognárné F. Nagy Éva, a Sziládys Öregdiákok Baráti Körének elnöke, címzetes igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki úgy fogalmazott, hogy az intézmény egyházi tulajdonba való visszavétele igencsak göröngyös folyamat volt, az azóta eltelt három évtized és az elért eredmények bizonyítják, hogy jó döntés volt. Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere úgy fogalmazott, hogy a Szilády-gimnázium elmúlt harminc évére igazán büszke lehet, habár, az intézményben mindig is magas szinten folyt a gimnázium oktatás, a református egyházhoz való visszakerülése pedig ismét régi híréhez méltóvá tette.

Bödecs Pál nyugalmazott református lelkész, a gimnázium volt igazgatója a rendszerváltás utáni időkre emlékezett vissza, amikor a halasi városvezetés nem szerette volna, hogy a gimnázium visszakerüljön a református egyházhoz. – Akkoriban az intézményhez és a városhoz is méltatlan sajtócikkek jelentek meg a visszavétel körüli tárgyalásokról, a református egyház országos és helyi vezetői heroikus küzdelmet vívtak a gimnáziumért, habár később csillapodtak az akkori megalapozatlan indulatok, időre volt szükség ahhoz, hogy a helyzet normalizálódjon. Mára országosan is elismert intézménnyé nőte ki magát a gimnázium, nemcsak Kiskunhalasról hanem a közeli és távolabbi településekről is sokan tanulnak itt. A diákok szeretik az iskolájukat, évek óta túljelentkezés van az intézményben – emelte ki a volt főigazgató.