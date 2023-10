A dusnoki Varga Nóra hajfonás kategóriában első helyezést ért el. A kimagasló eredmény mellett 2 különdíjjal térhetett haza. A fiatal lány jelenleg a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Technikum és Szakképző Iskolában tanulja a fodrászatot és saját vállalkozását tervezi.

– Több kategóriában lehetett megmérettetni magunkat, én a hajfonást választottam, mert ez áll a szívemhez a legközelebb. A feladat során egy alkalmi fonott frizurát kellett készítenünk, amire 45 percünk volt. Sokak számára a fonás egy „egyszerű” parketta – holland fonatot jelent. Amint azonban a versenyművek is mutatják ez nem így van. Az alkalmi fonott frizurákhoz számtalan fonástechnika, szövés, sodrás stb. tartozik. A fonatok nagy része 1-2 hétig is benne marad a hajban. Egyébként a fonástechnika sokszínűsége miatt is olyan érdekes számomra ez a munka – meséli Varga Nóra. Arról is beszámolt, hogy kiskorától kezdve imádja a hajakat, már 6 éves korában megtanult fonni. Akkoriban még csak a játék babái haját fonogatta, majd később a néptáncnak köszönhetően jobban elmélyítette a tudását. Hivatásszerűen 2021-ben kezdett el a fonással foglalkozni és azóta is a mindennapjai részét képezi. Olyannyira, hogy november elsejétől Dusnokon elindítja saját vállalkozását is e területen.