Öt évre nyúlik vissza a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola hagyománya, vagyis, hogy a legkisebbek fát ültetnek és gondját viselik egészen a nyolcadik osztály végéig, de később is szép emlékként gondolhatnak majd vissza csemetéjükre.

Az eseményt a Hi! Kecskemét programsorozat Széchenyiváros Hete rendezvényeként szervezték meg annak idején. Önkormányzati támogatással indult a program és szerencsére azóta is minden évben találnak támogatókat, akik a kezdeményezés mögé állnak és biztosítják a fákat.

A már hagyománnyá vált faültetést Boldog Andrea, intézményvezető szavai nyitották meg:

– Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben Kecskemét Város Önkormányzata is kapcsolódik a rendezvényünkhöz és a Széchenyivárosban működő civil szervezetek részéről is mindig van támogatónk. Külön köszönöm, hogy a kezdetektől fogva velünk van Engert Jakabné alpolgármester asszony is, aki szívügyének tekinti ezt a kezdeményezést –fogalmazott Boldog Andrea, intézményvezető.