Öt csapat indult a különleges versenyen, ahol amellett, hogy bemelegítésként tesztet írtak az irodai dolgozók, tényleges kihívásokkal is szembe kellett nézniük. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház VI. emeletén található Skill labor eszközeit használva ugyanis teljesen életszerű szimulációk részesei lehettek a verseny résztvevői. Az oktatóbábuk imitálni tudták a köhögést, fulladást, sőt, még panaszaikról is be tudtak számolni. A versenyzőknek szívmasszázst, újraélesztést is kellett végezniük, de egy mentőhívást is el kellett játszaniuk. A kórházi dolgozók bár már rengetegszer hallottak vészhelyzeti történetekről, először mégis zavarba jöttek, amikor nekik kellett megoldaniuk a feladatot. A kezdeti izgalom után viszont minden csapat kitartóan küzdött a „betegek” életéért, és mindenki győztesként távozhatott.