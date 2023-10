„Sztereotipikus jellemzők alapján a különböző nemzetekről, népcsoportokról gyakran egy adott karaktert képzelünk el. De hogyan is néz ki egy skót, egy francia vagy egy magyar? Hogyan használhatók fel és mik ezek az általánosításokon alapuló kulturális megfigyelések? Van olyan testkép, ami képes megjeleníteni a közép-kelet európai régiót? Mondják a külföldiek és maguk a közép-kelet európaiak is, hogy itt csóróság van, kockás szatyor és hasitasi, mi vagyunk azok, akik egy külföldi utazásra is kolbászos szendviccsel indulunk el” – olvashattuk az előadás leírásában.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Ugyanakkor ahhoz, hogy a sztereotípiákig eljuthassunk, egy kicsit meg kellett vizsgálni a kezdeteket is. Először az egykori Keleti Blokkról beszélt az előadó, a divatot is kiemelve és megtudhattuk, hogy azok az országok és területek, ahol a mindennapok veszélyesebbek, egyúttal izgalmasabbak is. Az előbbire vonatkozó sztereotípiák között szerepelt például a távoli és egzotikus, a veszélyes, a kulturálisan izgalmas, és az autentikus jelző is.

Manapság a divatban is gyakran visszaköszönnek az egykori Keleti Blokk elemei, motívumai, de a divattervezők egyébként is általában a 30-as korosztálynak terveznek, vagyis napjainkban ez a 90-es éveket jelenti. Céljuk ezzel, hogy a pontenciális vásárlókat érzelmileg is bevonják, hiszen nagy valószínűséggel a vásárlásban közrejátszanak a korai emlékek.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A keletfuturizmus és a sztereotípia-kutatások boncolgatása után dr. Virág Ágnes a kelet-európai testképekről mémek, filmek, reklámok és a magyarországi karikaturisztikusság vonatkozásában beszélt.