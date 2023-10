Szombat délután és este, a Császártöltési Pincesorok Egyesület Szüretzáró Borkóstoló Túrát rendezett. Mendler Zoltán elnök lapunknak elmondta, hogy legtöbb helyről éjfél után mentek el a vendégek. A helyi borászok örömmel konstatálták, hogy nagyon sok új személyt is láttak a Főkáptalan sori pincéknél. Mint mondta, úgy 150 körüli helyi, környékbeli és távoli vendég érkezett. Nála és a többi pincészetnél is inkább a fehér és az illatos borokat kóstolták a vendégek. Illetve keresték a friss mustot is. Az idei szőlőből készült termés még nincs kész, de Márton-nap körül már kóstolni lehet az Irsai Olivért például. A 2023-as évjárattal kapcsolatban elmondta: az időjárás jó volt, most a borászoktól függ, hogy a jó alapanyagból milyen nedű is készül. Érzése szerint az Irsai Olivér, a generosa és az olaszrizling kiváló minőségű lesz a térség pincészeteinél. Mint mondta, aki nem volt Császártöltésen a hétvégén, nem kell elkeserednie, mivel november 12-én Márton-napi borkóstolót rendeznek a településen.