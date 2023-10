Később megszületett az elhatározás, hogy A kapus halála címmel tényfeltáró, egyben ismeretterjesztő dokumentumfilmet készít a rendező a Siflis Gézával kapcsolatban fellelhető archív anyagokat is beépítve a filmbe, amelybe nagy szerepet szánt a családi és a közarchívumokban megőrzött, fellelhető fotók, korabeli újságcikkek, valamint a máig megőrzött archív sportfilm felvételeknek, amelyek valamelyik országos, vagy nemzetközi mérkőzésről készülhettek.

Kovács Marcell, a Levente Sportegyesület elnöke a kelebiai Agrárkereskedelmi Központban tartott filmbemutatón elmondta, hogy 1989-ben választották meg a sportkör elnökének, akkor elhatározta, hogy részletesen is megismeri a kelebiai sportélet történetét.

– Sok minden nem volt ismert és sok mindent elhallgattak. A kutatások során került képbe Siflis Géza neve, akinek tragikus halálát homály fedte, utánajártunk a történetnek, aminek végeredménye látható a filmben

– tette hozzá.

Siflis Erzsébet, Siflis Géza öccsének lánya is ott volt a premier előtti filmvetítésen, aki arról beszélt, hogy személyesen nem ismerték a híres focistát, mert ő abban az időben már Kelebián élt, de közelről közösen élték át a tragédiát nagy anyjukkal, mert miután a szüleik meghaltak, akkor a nagymama nevelt fel őket, aki mesélt nekik a fájdalmas történetről.

Siflis Zoltán, a film rendezője arról beszélt a bemutatón, hogy „nem sportfilmet, hanem sorsfilmet szeretett volna készíteni rokona tragikus életéről.” – Mindig is, minden korábbi filmemben is a hőseimnek vagy az áldozataimnak a sorsát szerettem volna megragadni, bemutatni. Így volt ez most is, Géza esetében szinte kínálta magát, annál is inkább mert itt lebegett közel nyolc évtizedig a titok – fogalmazott.

A film kétféle nézőpontból, illetve idősíkon mutatja be Siflis Géza sport- és magánéletét. Egy múltbéli és egy jelenkori szekvencia foglalja keretbe a történetet, beleszőve a családban róla fennmarad történeteket is. A film rendezője, Siflis Zoltán és Kovács Marcell mesélőként a kamera előtt is szerepelnek, megszólaltatták az adott időszakot kutató magyarországi és vajdasági sporttörténészeket, és azokat a szabadkai és magyarországi hozzátartozókat, akik az emlékezetükben történeteket őriznek Siflis Gézáról.

A futballtörténelem egyik legizgalmasabb alakjáról, Siflis Géza kapusról, készült dokumentumfilmet a Nemzeti Filmintézet is támogatta. A film operatőre Kovács Róbert és Szarapka Szabolcs, vágója Miskolci Rolland, hangtechnikusa Nagy Gergely, gyártás és felvételvezetője Brasnyó Szilvia. Mindannyian a szabadkai székhelyű Pannon RTV munkatársai. A kapus halála a Nemzeti Filmintézet 6 millió forintos támogatásával készül, producere Czutor György. Siflis Zoltán dokumentumfilm-rendező, nevéhez olyan Délvidéken készült alkotások is fűződnek, mint a balkáni–jugoszláviai háborúkat a magyar kisebbség szempontjából bemutató Örvényben és a filmművészet helyi úttörőiről szóló A kamerás emberek.