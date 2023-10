A kategória győztesek fotói és bemutatkozásai megtalálhatók a primadij.hu oldalon, ahol a Prima közönségdíjasra történő szavazás is zajlik. A kedvenc jelöltre való voksoláshoz mindössze egy kattintásra van szükség, amit naponta lehet ismételni egészen november 24-ig. Az összesített szavazatok alapján dől majd el, hogy ki lesz a 10 jelölt közül a 2023. évi Prima Közönségdíjas, amely elismerés mellé fél millió forintnyi pénzösszeg is jár.

A 10 kategória élére kerülő győztesek valamennyien kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a saját területükön és ezáltal a környezetük méltónak találta őket a jelölésre, a VOSZ elnöksége pedig a kategória győzelemre. A Prima díj szellemiségének köszönhetően eredendően politikamentes és kizárólag a közösség által értékesnek, áldozatosnak és önzetlennek ítélt tevékenység által válik rá bárki érdemessé.



Magyar irodalom

Török László „Dafti” költő, magyartanár, drámapedagógus, Szabadszállás

Tanári, költői létem ars poeticáját szívem szerint sűríti négy szóba Fodor Ákos élet- és „alaptanterve”: „Fölmutatok, nem oktatok. Kínálok, nem unszolok.” Csokonai-díjjal, gyémánt oklevéllel elismert gyermekszínjátszói negyedszázadom Lajtorja csoportjainak pólóján is egy halhatatlan Weöres Sándor-i sor az iránytű-üzenet: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”



Magyar színház-, film- és táncművészet

Károly Katalin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenei vezetője, énekművész, Kecskemét

Először zongora-magánének főszakon tanultam, magánének kamaraművészi diplomát szereztem, majd oratórium-dalének mesterszakon végeztem. Énekművészként opera, oratórium, operett, musical előadások szólistája. 2015-ben Magyar Ezüst Érdemkereszttel díjaztak. Kecskemét inspiráló szakmai és emberi közeg. Mélyen hiszem, hogy a színház és a zene testet-lelket gyógyító erővel bír. Az életemet ennek szenteltem.



Magyar képző- és iparművészet

B. Boros Ilona textilművész, Kecel

„A kézi hímzés lett a vezető műfaja. A népművészet a legösztönzőbb forrása. B. Boros Ilona művészete egységes, egész. Magas hőfokon megjelenő szín és forma poézis. A színek a felszíni játék mögé rejtőznek, és nagyobb formatételekben jelentkeznek. A belső fénytől megvilágított szépségük az időtlen ideál örök harmóniáját, változatlan varázsát sugározzák. Érzelmi gazdagsággal, emberi-alkotói hitelességgel megoldott életmű.“ Bánszky P. művészettörténész



Magyar tudomány

Dr. Filus Erika muzeológus, múzeumigazgató, Kiskőrös

Munkámra nem elvégzendő feladatként tekintek, hanem egy olyan küldetésre, amit csak alázattal, teljes odaadással lehet végezni. Hitvallásom szerint annak, aki ma kulturális-tudományos területen tevékenykedik, a teljes lényét bele kell adnia annak érdekében, hogy a múltból építkezve a jelenben alkothasson, és a jövő számára készítsen maradandó éréket.



Magyar oktatás és köznevelés

Huszár Ildikó, „Pötyi“ néni koreográfus, táncpedagógus, Kecskemét

10 évesen már tudtam, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni. Köztük érzem legjobban magam, akik még őszinte szívvel nyílnak a világra és ezt az optimizmust viszem és sugárzom tovább, mint egy adó-vevő. Első diplomám óvodapedagógus, pályafutásomat óvónőként kezdtem. Magyar Táncpedagógusok díjaztak, mint táncpedagógust Nívó-díjjal, majd 2017-ben a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével tiszteltek meg és 2023-ban a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség a „Sporttáncok Mestere” címet adományozta számomra.



Magyar építészet

Babinszky Tünde okleveles építésztervező szakmérnök, Kecskemét

Számomra a tervezés nem csak műszaki tudomány, hanem boldog ábrándozás. Szeretnék az épületeimmel örömet okozni azoknak, akik használják, hiszen a körülöttünk lévő világ meghatározza pillanatnyi hangulatunkat, hosszútávon pedig befolyásolja életminőségünket. Olyan tereket alkotni, melyekben az emberek jól érzik magukat, csak akkor lehet, ha a tervezés minden pillanatát áthatja a szeretet és az alázat, mellyel a tervező viszonyul az általa létrehozandó valósághoz.



Magyar ismeretterjesztés és média

Noszlopy Nagy Miklós újságíró, a Keol.hu hírportál tulajdonos-főszerkesztője, Kecskemét

A Petőfi Népéhez 1989-ben került és elsősorban bűnügyi cikkek írása volt a feladata 1996-ig. 2011-ig tucatnyi Budapesten, illetve vidéken megjelenő lapnak dolgozott külsős munkatársként. Több éven keresztül volt a Magyar Távirati Iroda Bács-Kiskun megyei fotósa, és szerkesztő a Kecskeméti Televíziónál. 2014-ben indította el saját vállalkozásaként a Keol.hu Kecskemét Online hírportált, amit felesége és külsős fotósok bevonásával készít. A kecskeméti média meghatározó szereplője, amit az általa szerkesztett, objektív, tényszerű, az eseményeket gyorsan követő hírportállal ért el.



Magyar népművészet és közművelődés

Ballószögi Kincsecskék néptánccsoport, Ballószög

A tánc, a ritmus, és a dal harmóniájának varázsa segíti a munkánkat, de fontos a családi indíttatás, mely értéknek tekinti hagyományainkat. A próbákon a mozgásos játékok és a magyar néptánc által egy komplex mozgásfejlesztésben részesülnek a gyerekek, amit a későbbiekben iskolai megjelenésükben, magabiztos fellépésükben is kamatoztathatnak. Nekünk a néptánc, a közösségi létezésünknek erőt adót tényező, ami biztat a közösség gondjaiban való teremtő részvételre.



Magyar sport

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője, Kecskemét

Kecskemét volt mindig is a szívem csücske, így gondolkodás nélkül tértem vissza a KTE hívó szavára 2021 nyarán. Álomszerű, hogy azóta feljutottunk az élvonalba, az NB I.-ben pedig ezüstérmesek lettünk. Büszke vagyok arra is, hogy szurkolók és a szakma képviselői is az év edzőjének választottak meg a történelmi sikert követően munkám elismeréseként. Ez is arra ösztönöz, hogy a továbbiakban is még sokáig Kecskemét labdarúgásáért tegyek, hiszen mindig is ez volt a fő mozgatórugóm.



Magyar zeneművészet

Szalai Éva zongoraművész, Kiskőrös

Szalai Éva zongoraművész „játékát lenyűgöző muzikalitása, nemes előadása és a zene iránti mélységes elkötelezettsége teszi vonzóvá” – nyilatkozta róla Dmitri Bashkirov, egykori professzora a madridi Zsófia Királyné Zeneakadémián. Hazánkon kívül fellépett Európa számos országában, az Amerikai Egyesült Államokban, Chilében és Izraelben. Szólistaként Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt és Rachmaninov zongoraversenyeit adta elő. Számos kortárs mű ősbemutatója fűződik a nevéhez; férjével, Tóth Endre zenetörténésszel együtt pedig rendszeresen tartanak ismeretterjesztő zenés esteket magyar és külföldi közönség számára.