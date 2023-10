– A társadalmi együttműködés erősítését szolgálja ez a ma záruló sorozat. A családi napon kézműves foglalkozások vártak a résztvevőkre, akik pingpongozhattak és csocsózhattak is. Nagyon fontos eleme a mai napnak egy drogprevenciós kiállítás, hiszen már a kisebb korban is fel kell hívni a figyelmet az egészségkárosító dolgokra, így a kábítószerek, az alkohol és a dohányzás emberi szervezetre gyakorolt hatásaira – mondta el Vadkerti Rita, a művelődési közpönt vezetője.

Mint megtudtuk: programsorozat keretében a környezetvédelem fontosságról is hallhattak a gyerekek és a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságát is megismerhették és gyakorolhatták. – Ez a projekt most lezárul, de hasonló tematikájú programokat szervezünk a jövőben is itt a Közösségek Házában és a Mentorházban – tette hozzá Vadkerti Rita. A családi nap során egyházi énekeket adott elő a Bethesda Gyülekezet dicsőítő csapata, majd egy közös ebéd elfogyasztása is várt a résztvevőkre.

A Közösségi Ház melletti játszótér közelében egy szabadtéri kiállítást is átadtak nemrégiben. A Remény és Jóság Egyesület állíttatta fel azt a tablósort, melyen cigány származású hírességek portréi láthatók, akik példaképek lehetnek feltörekvő roma nemzedékek számára.