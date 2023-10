Ilyennek bizonyult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása, amelyre a vármegyei kormányhivatal célvizsgálatát követően került sor. Az SZMSZ módosítása után helyre került annak a képzeletbeli helyzetnek a kezelése, amikor esetlegesen egy időben a polgármester és az alpolgármester is akadályoztatva van a képviselő-testület ülésének összehívásában és levezetésében. A módosítás után egy ilyen esetleges helyzetben a képviselő-testület ülését a Jogi, Ügyrendi és EU Kapcsolatok Bizottság elnöke hívja össze és a tanácskozást is ő vezeti le.

A testület döntött az OTP-nél, mint az önkormányzat számlavezetőjénél lévő 200 millió forintos folyószámla hitelkeret szerződés folytatásáról. Mint a polgármester előadásából kiderült: ez a szerződés 2023. december 31-én lejár. Viszont a szerződést az átmeneti pénzügyi nehézségek elkerülése érdekében, ugyanekkora összegben célszerű a 2024. évre is megkötni az OTP-vel. A polgármesteri előterjesztésből kiviláglott: 2023. szeptember hónapjáig a folyószámla hitelkeret legnagyobb kihasználtsága közel 164,5 millió forint volt, ennek a középmértéke mintegy 20 millió forint volt havonta. Ezzel kapcsolatos fontos megállapításnak bizonyult, hogy a folyószámlahitel éves kamata – mint írták, a relatíve alacsony kamatfelár ellenére is – mintegy 15 százalék. Az előterjesztés elfogadását az is alátámasztotta, hogy jogszabály szerint az önkormányzat csak azzal a pénzintézettel – jelen esetben az OTP-vel – köthet folyószámla hitelkeret szerződést, amelyik a folyószámláját vezeti.

A törvény által előírt kötelező települési folyékony hulladék elszállítás, köznyelven „szippantás” – amelyre 2025. szeptember 30-ig Erős László egyéni vállalkozóval van közszolgálati szerződés – jelenleg érvényben lévő díja a vállalkozó kérésének helyt adva 11,5 százalékkal emelkedik. Erre a közszolgáltatásra Kalocsán ott van szükség, ahol nincs, vagy nem lehetséges a városi szennyvízhálózatra való rákötés. A korrekció után az önkormányzatot terhelő árkülönbözet közel 214 ezer forint. Ezt az összeget az érvényben lévő szabályozás miatt nem lehet áthárítani a lakosságra, így a 2024. január 1-jétől érvényes új, emelt árat – már csak az infláció miatt is - a képviselő- testület jóváhagyta, a jövő évi költségvetés összeállításánál már ezzel az árral kalkulálnak.

Ahogy a korábbi években már bevezették, a kalocsai önkormányzat más városokhoz hasonlóan a karácsonyi ünnepekhez közeli időszakra igazgatási szünetet rendel el. Miután a képviselők rábólintottak, 2023. december 27-től 2024. január 1-jéig, azaz három napig tart az igazgatási szünet, tehát a jelzett napokon a városházán szünetel majd az ügyfélfogadás, zárva lesz a városháza.