– Az immár tízéves múltra visszatekintő olvasásnépszerűsítő játékhoz évről évre nagyon sok szabadszállási gyermek csatlakozik. A polcok idén is folyamatosan üresedtek, a közel száz gyermek közel félezer kötetet kölcsönzött ki a nyár folyamán.

− Az iskolás kategóriában a legaktívabbnak Beke Szilárd György bizonyult, aki 28 könyvet olvasott ki a szünidőben. Szilárd nagyon sok időt töltött nálunk, az olvasás mellett a programok aktív résztvevője is volt testvéreivel együtt. Második Bajusz Bella (21), harmadik Fucskó Bálint (17), negyedik Füredi Marcell (15), és Huszár Vanda, míg az ötödik Kristóf Nimród (10-10) lett. Az iskolásnál fiatalabb korosztály (és szüleik) is aktív volt az idei nyáron. Első helyen Beke Tímea végzett, ő 31 könyvet kölcsönzött ki anyukájával. A második testvére Beke Fruzsina lett huszonöt, a harmadik lett Vass Ákos tíz, a negyedik Varga Olívia kilenc, míg az ötödik Kéri Dóra lett hat könyvvel. Mindezeken túl annak is örülhettünk, hogy ezeken kívül is megnőtt a „csak úgy” betérő gyerekek száma – sorolta Vass Roland, a szabadszállási könyvtár vezetője.

A legaktívabb olvasók jutalma idén sem maradt el. Mindkét kategóriában a helyezettek jutalomkönyvekkel és oklevéllel gazdagodtak. Azok, akik nem értek el helyezést, emléklappal térhettek haza. – Év közben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára. Sajnálatos tény, hogy az utóbbi időben az olvasási kultúra háttérbe szorulásával párhuzamosan rendkívüli módon visszaesett az emberek szövegértő képessége. Ezért is igyekszünk folyamatosan olvasásra buzdítani a településünk apraját és nagyját – fűzte hozzá Vass Roland. Az intézmény a nyár végén még közel kétszáz új könyvet vett állományba, annak érdekében, hogy kiszolgálja az olvasói igényeket.