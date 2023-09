Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntőjében azt emelte ki, hogy abban a szerencsés helyzetben vannak az intézményben tanuló diákok, hogy amellett, hogy jól felkészült fiatalként távoznak az iskolából, nagyon sok plusz lehetőséget is biztosít számukra az intézmény, ezek között ott van, hogy az Országos Polgárőr Szövetséghez is csatlakozhatnak.

Dr. Gulyás Zsolt dandártábornok, Bács-Kiskun Vármegye rendőrfőkapitánya köszönetét fejezte ki a fiataloknak. – Nemcsak a járőrszolgálatokban számítunk önökre, hanem a bűnmegelőzésben és a balesetmegelőzésben is. Valamint az online térben elkövetett csalások és különböző visszaélések megelőzésében. Hiszen ma már elsősorban nem a közterületeken elkövetett bűncselekmények jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az online térben elkövetett csalások, ennek a megelőzése a legfontosabb kérdés – mondta a főkapitány, aki arra is emlékeztette a fiatalokat, hogy polgárőrnek és rendőrnek lenni együtt is lehet, tehát várják a rendőrség soraiba is őket.

Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere, aki maga is tagja a kiskunhalasi polgárőrségnek, arról beszélt, hogy komoly erőt jelentenek a fiatalok, azt kérte tőlük, hogy ezt az erőt arra használják közösen, hogy minél több jogkövető és törvénytisztelő polgár legyen, hogy minél inkább élhető és biztonságos környezetben éljen mindenki Kiskunhalason és a környező településeken.