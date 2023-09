A Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa, Lesták Marci és Török Máté alkotta Magna Cum Laude meg is hálálta a nagy érdeklődést, a generációkat egyesítő publikum összetételét látva a banda a mély és elgondolkodtató dalok mellett a fiatalos lendületet és a bulizás örömét hozó számait is műsorra tűzte. A Vidéki sanzonnál már csúcson volt a hangulat, amelyet csak fokozott, hogy Mező Misi ezt a dalt a közönség sorai közt sétálva, közös éneklésre és szelfizésre ösztönözve adta elő. Az Átkozott nők és a Színezd újra közben már tombolt a közönség, a publikum a kiváló hangszerszólókat is óriási ovációval köszönte meg. A Magna Cum Laude a koncert végére tartogatott Pálinka dallal búcsúzott a kalocsai közönségtől.

A szombat esti tömeg, a város még távolabbi parkolóit is zsúfolásig megtöltő autók láttán bizton állíthatjuk, még sohasem látott egyszerre ennyi embert a kalocsai érsekkert.