Az Univer kecskeméti nagyvállalat áruszállító, csomagoló, élelmiszeripari, minőségellenőri állásokat is kínált. A Knorr-Bremse segédmunkásokat, illetve CNC-esztegályosokat keresett. A Mercedes standjánál olyan, inkább fehérgallérosokat kerestek, akik az új gyár felépítésénél játszanak fő szerepet. A rendőrség és a büntetés-végrehajtás munkatársai is tájékoztatták az érdeklődőket. A honvédség standjánál is sokan megfordultak, azonban ahogy hallottuk, nehéz ma a munkanélküliek sorából olyan embereket toborozni, akik mind mentálisan, mind fizikálisan alkalmasak a katonai élet kihívásainak a teljesítésére. A Rösch Mode Kft. munkatársa is várta az érdeklődőket. Ahogy mondták, akár harminc munkatársat is fel lehetne venni a céghez, munka ugyanis van. A megyei kórház asztala körül is sokan érdeklődtek a munkafeltételek iránt.

A beszélgetések során a tájékoztató szakemberek leginkább a pozíciókat ismertették, a bérekről, ahogy mondták a tájékoztatókat végighallgatók, ritkábban esett szó.

A munkaügyi központ kijáratánál azonban jó néhány állásajánlat volt kifüggesztve, amelyek alapján látható volt, milyen bruttó bérekre lehet számítani.

Faiskolai kertészt 450 ezerért, rakodó munkást 304 ezerért keretek. Épületvillamossági szerelőt az egyik cég 400–450 ezer forintért keresett, míg postás munkakörben bruttó 300 ezer forint volt az ajánlat. A megyei kórházba bruttó 312–389 ezer forintért várnak képzett ápolót, karbantartó villanyszerelőnek 380–400 ezret ajánlott egy cég. Ipari segédmunkásnak 342, míg zöldterület gondozónak egy vállalkozás 330–370 ezret ajánlott.