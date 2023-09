A kutatóállomáson helyet kapott egy virágnövesztő készlet is. A mini laboratóriumot a leendő botanikusoknak, vegyésznek vagy geológusnak ajánlják. A készlet segítségével a diákok elsajátíthatják a talajkutatás és a növénynövekedés alapjait. Megfigyelhetik a növények növekedésének minden szakaszát a gyökerektől a gallyakig és a levelekig. A napelemes építőkészlet segítségével pedig a napenergia hasznosításának folyamatába nyerhetnek betekintést a gyerekek, míg a víz- és levegő tudományos játékkal többféle kísérletet is elvégezhetnek. Mindezek mellett a környezetvédelem és természetismeret témában több hasznos társasjátékot is beszereztek – sorolta az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a könyvtár zöld törekvéseit 2019-ben a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége Zöld könyvtári díjjal ismerte el, 2020-ban pedig a Minősített Könyvtár címet is elnyerték.

Ezek az elismerések is arra ösztönzik az intézmény munkatársait, hogy a 21. század elvárásainak megfelelően újítsák meg szolgáltatásaikat.