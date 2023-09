A Bethlen Gábor tér körüli utakat zárták le csütörtökön az autós forgalom, a programok itt zajlottak, délelőtt az óvodások, délután pedig az általános- és középiskolások vetélkedtek egymással. Volt mászófal, a Vöröskereszt is kitelepült és az elsősegélynyújtást lehetett gyakorolni, valamint az egészséges táplálkozásról lehetett hasznos információkat megtudni ételkóstolóval egybekötve. Volt aszfaltrajzverseny, Halápi Sándor velocipéd világbajnok speciális kétkerekűjét is ki lehetett próbálni, valamint a rendőrség standjánál is érdekes feladatok várták a gyerekeket.