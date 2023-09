A szürethez kapcsolódó mulatságok közül legjelentősebbek ma is a településen a felvonulás és a bál. A szabadtéri színpadnál gyülekeztek a felvonulók. Hagyományosan bíró és bíróné kikéréssel kezdődött az esemény, közben a menet végig vonult Dunafalva utcáin. A közel kétórás felvonulást követően kezdődtek a színpadi programok.

Arató Béla polgármester Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselőjét kérte fel az ünneplők köszöntésére. Jó hírrel kezdte mondandóját a képviselő, bejelentette, hogy folytatják a település fejlesztését. A dunafalvai bekötőút maradék 1,3 kilométeres szakaszának felújítását szeptember 18-án kezdik meg, várhatóan október közepére elkészül. Így teljessé válik a dunafalvi bekötőút felújítása. − A munkálatok 100 millió forintból valósulnak meg. Korábban vállaltuk, hogy ezt megvalósítjuk, és most a háború okozta nehézségek ellenére elkészítjük ezt a fejlesztést is − fogalmazott a képviselő. A szüreti felvonulásra vonatkozólag Jancis Robinson borkritikust idézte: „Minden egyes pohár borban, amit megiszunk, egy egész év szőlőművelése jelen van és talán sok év munkája is. Mégis a legtöbbünk csak egyszerűen ledönti a torkán, anélkül, hogy egyáltalán megpróbálná kiolvasni belőle mindezt”.

− Ilyenkor megünnepeljük és megköszönjük azt a fáradtságos munkát, amelyet a szőlő művelésével egész évben végzünk.

Hálát adunk a Jó Isten kegyelméért, hogy volt erőnk elvégezni ezt a munkát és volt értelme a fáradozásnak − folytatta Zsigó Róbert, majd mindenkinek megköszönte az egész éves fáradozását, és további sok közös sikert kívánt mindannyiuknak. Husák Zsolt plébános megáldotta a terményt, majd következett a színes műsor a színpadon.