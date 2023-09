Szombaton társasjátéknapra vár mindenkit a Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesülete a Szórakaténusz Játékmúzeumban. Játékmestereik egyesületi készletből minden játékot bemutatnak és betanítanak, a segítségünkkel bármi kipróbálható. Várnak minden játszani szerető, játékkal most ismerkedő vagy újdonságra vágyó játékos kedvű gyermeket és felnőttet.

Ez az alkalom azért is lesz különleges, mert a haladó játékosok külön kihívásban is részt vehetnek, hiszen szombaton tartják meg A Mars terraformálása Bács-Kiskun vármegyei fordulóját is.

Az esemény 10:00-tól 17:00-ig tart majd. A részvétel jelentkezéshez kötött, illetve múzeumi belépődíjjal lehet részt venni.