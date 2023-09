Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora hazánk BirdLife képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az MME országszerte mind a 17 megyében és Budapesten, 51 helyszínen (ezek száma még emelkedhet a hét folyamán) várja az érdeklődőket a hétvégén, ezekről az egyesület honlapján lehet tájékozódni. Itt érhető el az elektronikusan kitöltendő és beküldendő elektronikus jelentőlap – írta közleményében az MME.

– Az évenkénti összesített eredmények elképesztő számokat mutatnak: tavaly 32 ország, 753 helyszínén több mint 4,6 millió madarat figyelt meg a 19 148 résztvevő.

Az EMN játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában előkelő helyen, az első ötben szokott szerepelni, tavaly két kategóriában is első helyezettek lettünk – közölte Orbán Zoltán, az MME szóvivője. Hozzátette: az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait! Aki így szeretne hozzájárulni Magyarország minél sikeresebb EMN részvételéhez: jegyezze fel a megfigyelés helyszínét (település + vármegye), a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát (ha nem ismeri a fajokat, csak a számukat), esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapoldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 1-jén, 16 óráig.

A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan már október 2-án hírt ad az egyesület.

Hazai rendezvényhelyszínek fő programja többnyire egy könnyű séta, hogy kisgyerekes családok és idősek is részt tudjanak venni. A terepi vezetők a kézi távcső mellett lehetőség szerint erős nagyítású állványos teleszkópot is visznek magukkal a madármegfigyelésekhez, de akinek van saját távcsöve, annak érdemes magával vinnie.