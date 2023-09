A találkozót Nyárlőrincen, a művelődési házban rendezték meg. A jelenlévőket Pénzváltó István, a település polgármestere köszöntötte. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője örömmel mutatta be a résztvevőknek dr. Nagy Mártát, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkárát. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy az államtitkár jelenlétében az alkalmon megvitassák az új hulladékgazdálkodási rendszer megújítása miatt felmerülő kérdéseket, ugyanis szerinte a tisztán látásra és az eligazodásra nagyon nagy szükség van ezen a területen.

Dr. Nagy Márta az önkormányzatokat is érintő hulladékszállítási rendszer átalakulásáról és annak hatásairól tartott részletes tájékoztatót a jelenlévőknek. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot 2023. július 1-től kezdődően a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) látja el. A koncessziós működési modell életbelépésével változások következtek be – tájékoztatott a helyettes államtitkár. Mint mondta, az önkormányzatok korábbi hulladékgazdálkodási feladatellátására vonatkozó kötelezettségei 2023. június 30. napjával megszűntek. Ugyanakkor a koncessziós társaság alapvető változásokat nem tervez a gyűjtés, szállítás terén, és nem változik a gyűjtés gyakorisága sem – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

A hulladékudvarok is változatlan formában működnek – tette hozzá. 2024-től a szelektív hulladékok elszállítása várhatóan kéthetente történik majd, és a biohulladékok elkülönített rendszerét is elindítják – hangzott el a tájékoztatóban. A zöldhulladék elszállítására a tervek szerint a későbbiekben is igény szerint kerül majd sor – úgy, ahogy eddig is –, illetve a lomtalanítás tekintetében sem terveznek változtatást. Használt ruháinkat, a használt sütőolajat és az elektronika hulladékokat a gyűjtőpontokon adhatjuk majd le úgy, mint most, azonban jövőre a gyűjtőpontok számát növelni tervezik.

– Ősszel a parlament elé egy törvénymódosítási csomagot tervezünk benyújtani, amely törvénymódosításban az állam, illetve az önkormányzatok hulladékgazdálkodásban vállalt szerepe pontosításra kerül – mondta dr. Nagy Márta.

Hozzátette, hogy az önkormányzatoktól érkezett visszajelzéseket is figyelembe veszik a törvénymódosítás megalkotása során.

A helyettes államtitkár a települési önkormányzatok feladatairól is szólt.

A polgármesterek éltek a lehetőséggel és gyakorlati kérdésekkel fordultak a helyettes államtitkárhoz. Az egyik településvezető kifogásolta, hogy vannak utcák, ahonnan egyszerűen nem viszik el a szemetet. A helyettes államtitkár elmondta, hogy ilyen esetekben az önkormányzatok jelezhetik a problémát a régiókoordinátorok felé, mely után 48 órán belül az illetékesek kötelesek pótolni a hulladékszállítást ezeken a helyszíneken. Többen jelezték, hogy az illegális hulladéklerakás is gondot jelent, ezzel kapcsolatban idén pályázati konstrukció kiírását tervezik – tájékoztatott a helyettes államtitkár.

Sokan jelezték azt is, hogy a külterületi lakosok hulladékának az elszállításában is észleltek problémát. Dr. Nagy Márta arra kérte a településvezetőket, hogy a jövőben jelezzék hol található külterületeken lévő nyitott hulladékgyűjtő sziget, ugyanis ezeken a helyeken – ha igény van rá – lezárt gyűjtőszigeteket fognak létrehozni.