A látogatók között kicsik és nagyok érdeklődve hallgatták az Érsekcsanádi Összhang kórus műsorát. Nagy Imi-Görgei gitár-kajon duó nagyszerű műsorát követően Miskolczi Andrea grafikusművész meghatottan szólt az egybegyűltekhez. Mint mondta, a festészet mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életében. Főként akvarelleket használt, néha olajjal, akrillal is festett. A tárlaton az elmúlt húsz év terméséből egy kicsi darabot mutatnak be, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat teret adott nekik. A fővonal, ami alapján a tárlatot összeállította a természet, a növények, az állatvilág. Vannak madaras képek, virágos alkotások, egészen tanulmányszerű festmények, illetve lazúros technikával készült kompozíciók is. Dominálnak a színek, mert nagyon szereti a színeket.

– Sok munkámnál használok tust is, feketével kiegészítem. Azt gondolom, hogy elég széles most a paletta, több stílust is bemutattam. Összesen 37 alkotást állítottam ki, de hoztam még két mappát a munkáimmal, mert nagyon nehéz volt a válogatás. A közösségi oldalamon egy szavazást indítottam a követők között azzal kapcsolatban , hogy tegyék le a voksukat azon festmények mellett, amelyeket szívesen látnának a tárlaton, nagyon sok visszajelzés érkezett, sok képet szerettek volna, nyilván a hely adottsága nem teszi lehetővé, hogy mindegyiket kitegyük, ezért hoztam a mappákat amelyekbe elhelyeztem ezeket a munkákat, a látogatók ezeket is át tudják lapozni. Még további 50-60 festményt tekinthetnek meg az érdeklődők – mondta a baon.hu érdeklődésére Miskolczi Andrea grafikusművész.