A gyerekek néhány nap múlva visszakerülnek a közösségekbe, és várhatóan egy-két héten belül már akadnak is betegek, hiszen lassacskán nyakunkon lesz az influenzaszezon. Az influenzán kívül gyakran elkaphatnak különböző légúti megbetegedéseket is, amik ellen, ha nem is száz százalékosan, de egy kis plusz erőfeszítéssel védekezhetünk. A témáról megkérdeztük Dr. Pongrácz Pétert, kecskeméti gyermekorvost, aki szakmai hozzáértéssel ad tanácsot a szülőknek cikkünkön keresztül.

Talán a legtöbbször feltett kérdés a gyermekorvosi rendelőben: „Milyen immunerősítő gyógyszert/vitamint szedjen a gyermekem?”. Dr. Pongrácz Péter szerint erre sajnos nincs egyszerű és gyors válasz:

– Egy jól fejlett, krónikus betegségben nem szenvedő gyermeknél nem szükséges beszélnünk immunerősítésről. Számos klinikai vizsgálat igazolta, hogy az egészséges bölcsődés, óvodás, kisiskolás korú gyermekek évente akár 8-10 légúti betegségen is áteshetnek. (Így fejlődik az immunrendszerük). Ha jobban belegondolunk, ezen fertőzések nagy része az őszi-téli hónapokban zajlik. Ezek alapján a havi 1-2 orrfolyással, torokfájással, lázzal járó betegség normálisnak tekinthető. És itt még csak a felső légúti kórképekről beszéltünk, a gyakori gyomor-, bélfertőzések ezen felül dönthetik le a gyermekeket a lábukról – fejtette ki a gyermekorvos.

Sajnos a hidegebb időszakban szinte lehetetlen megúszni a kisebb-nagyobb megbetegedéseket, amikor a szülőnek bizony otthon kell maradnia a gyermekkel, de erre sincs lehetőség korlátlan ideig. A betegség senkinek sem jó: a szülők kiesnek a munkából, a gyerekek pedig rosszul érzik magukat és meggyengül az egészségük. Dr. Pongrácz Péter rámutatott, hogy a szülőknek immunerősítés helyett, immunrendszer támogatást szokott javasolni, amihez a legfontosabb lépések a következők:

kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend;

megfelelő mennyiségű és minőségű alvás;

minél több mozgás, lehetőleg szabad levegőn;

személyes higiéné megtanítása (helyes kézmosás, tüsszentés, köhögés során száj elé tett kéz, ne vegye a kezét a szájába stb.);

ajánlott védőoltások felvétele

A fenti pontokon túl léteznek már olyan készítmények, melyeknek igazolt hatásai lehetnek az immunrendszer támogatására:

– Egyre több kutatás igazolja, hogy az egészséges bélflóra nagy szerepet játszik az immunrendszer működésében. A bélflóránkat megfelelő probiotikumok segítségével – és persze a megfelelő étrenddel – támogathatjuk (Enterol, ProGastro Kid, BioGaia, Enterobull). Az „immunerősítők” közül a béta-glükán tartalmú készítményeknek van bizonyos vizsgálatokkal igazolt hatása. Azonban ezeknél sem szabad azt várni, hogy akkor a gyermek nem lesz többet beteg. Multivitaminok szedése felszívódási zavarral nem küzdő gyermekeknek nem szükséges. Változatos étrenddel biztosítható a megfelelő vitaminpótlás. Ez alól kivétel a D-vitamin, melynek ősztől tavaszig tartó szedése (napi 400-1000 NE kortól függően) ajánlott – összegezte Dr. Pongrácz Péter.

A gyermekorvos további hasznos tanácsai megtalálhatók a Facebook és Instagram oldalán.