Levendulaszörpöt és kekszet kóstolhatnak az érdeklődők a helyszínen a Szent István utca 63-as szám alatt. A katolikus ünnepi szentmisét követően közös zenés felvonulást tartanak a Székely kaputól a Művelődési Házhoz. A kulturális program 15 órakor kezdődik, fellépnek a Bajai Fiatalok Színházának színészei, a Madarasi Harmonikások Alapítvány zenekara , a Bácskai Zene és Tánc Hagyományőrző Egyesület, a Búzavirág nyugdíjas klub, Lex Orsolya és Kőműves Fanni. Bemutatkoznak a testvértelepülések is. Este kilenctől magyar rocklegendák érkeznek. Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklós énekel, majd őket követi a Metal Daze zenekar. A kísérő programok között termelői- és kézműves kiállítás, illetve vásár is szerepel. Gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. Mindenkit nagy szeretettel várnak.