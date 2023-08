A fiatalok több érdekes témát is feldolgoztak. Köztük érintették az integrált tájhasználat és a klímavédelem témáját is, valamint a tanyák jövőbeni fenntarthatóságáról is olvashattak különleges dolgozatot a szakemberek. Ugyanis a pályázat célkitűzése is a klímaváltozással járó hatások következményeinek kezelése.

A diákok olyan megoldásokkal álltak elő pályamunkáikban, melyeket a mindennapokban is hasznosíthatunk. Kiemelten foglalkoztak a vízvisszatartással és a vízgazdálkodással kapcsolatos területekkel. A Duna-Tisza közi Homokhátság területén különösen érezhetők a klímaváltozás jelei.

A legszembetűnőbb közülük például a növekvő vízhiány és az egyre fokozódó nyári hőség.

Részben emberi tevékenységből eredően, részben éghajlati okok miatt évtizedek óta komoly vízhiány sújtja ezt a térséget. A talajvíztükör egyes helyeken több métert is süllyedt. Noha a süllyedés sebessége lassult, összességében továbbra is a megoldandó problémák közzé sorolják a vízhiány kezelését.

Ugyanakkor, a Homokhátság területén a vízhiány mellett időszakos jelleggel, belvíz formájában víztöbblet is jelentkezik. Ezért is fontosak a pályamunkáknál a vízvisszatartás, illetve a vízpótlás problematikájának megoldására irányuló javaslatok, melyek egyben támogatják a fenntartható területi-, települési, vízügyi-, agrár-, vagy természetvédelmi tervezést is.

A dolgozatok, pályamunkák címe is sejtetni engedi, hogy igen mélyreható kutatást végeztek a hallgatók. Foglalkoztak többek között az inváziós növényfajok elterjedésével, a dél-alföldi tanyák korszerű és fenntartható fejlődésének jövőképével, a tanyavilág átalakulásával. Vizsgálták még az esőkertek alkalmazási lehetőségeit és a dél-alföldi gazdálkodók klímaváltozáshoz való alkalmazkodását. Konkrét példákat használva elvégezték a városi zöldterületek szolgáltatásainak és funkcióinak a társadalomföldrajzi összehasonlító elemzését, a búza fejlődésével kapcsolatban pedig a nagy felbontású drónfelvételek alkalmazási lehetőségeit tanulmányozták.