Bár már augusztus van, a nyárnak koránt sincs még vége, hiszen még újabb kánikula is jöhet. A tikkasztó hőségben még a légkondicionálás ellenére is kellemetlenül meleg lehet az autóban. De nemcsak mi szenvedünk az extrém magas hőmérséklettől, a járművünket is megviseli a hőség, különösen igaz ez a gumiabroncsokra. A Magyar Gumiabroncs Szövetség és a Hankook Tire Magyarország szakértői segítségével összegyűjtöttünk néhány tanácsot arra vonatkozóan, hogyan is érdemes autóval utazni a kánikulában.

A Magyar Közút munkatársainak mérése alapján egy 34 fokos nyári napon az aszfalt hőmérséklete akár az 52 fokot is elérheti, éppen ezért kell kiemelt figyelmet fordítani a hőségben is a gumiabroncsok állapotára, hiszen nem csak a mínusz fokok jelentenek veszélyt rájuk. Az abroncsoknak ugyanolyan megfelelő tapadást kell biztosítaniuk a nyaranta gyakori záporok, zivatarok esetén is, mint amilyen jó menetstabilitást és teljesítményt garantálnak egy kánikulai napon is a száraz utakon – hívja fel a figyelmet a Hankook Tire Magyarország.

A kánikulában az alacsony nyomás is könnyebben kialakulhat. Ha valami szokatlant érzékelünk, a jármű erősen húz balra vagy jobbra, vagy ha menet közben megváltozott zajokat hallunk az abroncsok felől, mindenképpen állítsuk meg a gépkocsit, ellenőrizzük a gumiabroncsok állapotát, és mérjük meg az azokban lévő nyomást. Amit egyébként sem árt időről-időre ellenőrizni. A gyártó által megadott ajánlott értéket megtalálhatjuk a használati útmutatóban vagy a vezetőoldali ajtót kinyitva, az „A” oszlopon, egy matricán. Ha a mért és az ajánlott érték közötti különbség +0,8 bar vagy ennél több, mindenképpen korrigáljuk a nyomást – magyarázta a Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértője.

Az alacsony nyomás fennállhat figyelmetlenség miatt, ettől viszont sokkal tudatosabb hiba, ha az autón nyáron is téli gumi van. A téli abroncsok lágyabb gumikeverékből készülnek, mint a keményebb nyári abroncsok, amelyek sokkal jobban bírják a magas hőmérsékletet. A Magyar Gumiabroncs Szövetség kiemelete, hogy egy nyári hosszab utazásra soha ne induljunk el téli abroncsokkal, hiszen az akár az életünkbe is kerülhet. Inkább válasszunk egészéves, vagy más néven négyévszakos abroncsokat.

Természetesen az év bármely szakaszára igaz, hogy időről időre ellenőrizzük az abroncsok kopását és sérüléseit, annak érdekében, hogy megelőzzük a nagyobb bajt. Ellenben, ha minden óvintézkedésünk ellenére történik valami, fel kell készülni a vészhelyzetekre, például egy esetleges defektre. A Magyar Gumiabroncs Szövetség tanácsai között szerepel, hogy kerüljük a kormány rángatását, a hirtelen kompenzáló mozdulatokat és az erőteljes fékezést. Inkább hagyjuk kigurulni a járművet a leállósávra, a vészvillogó bekapcsolásával és hívjunk hozzáértő segítséget.