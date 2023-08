Tavaly, a faluház vezetője, Kovács Márta kezdeményezésére készítették el elsőként a falu kenyerét Fülöpjakabon. Ezt a hagyományteremtő kezdeményezést folytatták idén is. A közös kenyérsütésnek ezúttal is a Gyöngyösi család biogombászata adott otthont. A kenyér hozzávalóit – a gabonát és a kovászt – is a helybeliek adták össze – sorolta a részleteket Bodor Sándor, polgármester. Elmondta, a fülöpjakabi kenyér több szempontból is különleges, hiszen 88 éves kovásszal, fülöpjakabi tönkölybúza liszttel és shiitake biogomba őrlemény hozzáadásával készült.

A 88 éves kovászt Baráth Lászlóné Katalin három éve kapta, azóta folyamatosan „eteti”, kétnaponta ugyanis házi kenyeret sütnek otthon. Elmondta, régóta élt benne a motiváció, hogy jó minőségű kenyeret tegyen a család asztalára. A kenyérsütést végül a világjárvány idején kezdte el, mert amikor betegek voltak, mindig a szomszédok vásároltak be nekik. Ekkor érezte, hogy milyen jó lenne függetlennek lenni az épp aktuális állapotoktól. Így indult a keresgélés egy jó és egyszerű recept után, és így talált rá az akkor 85 éves kovászra is, amit szívesen ajánlott fel a falukenyeréhez.