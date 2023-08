A városvezető szerint eljött az ideje annak, hogy telepített sebességmérők legyenek Kiskunhalason. A város belterületén, az 53-as főúton évek óta működik egy VÉDA sebességmérő rendszer, amelynek köszönhetően jelentősen csökkent ezen a szakaszon a gyorshajtók száma.

Fülöp Róbert polgármester egy Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy további fix sebességmérőket telepítene a város útjai mellé. Az önkormányzat képviselő-testülete áprilisi ülésén hallgatta meg a város rendőrkapitányát a közlekedési helyzetről. A beszámolóban elhangzott, hogy az előző évhez képest 34 százalékkal emelkedett a személyi sérüléses közlekedési balesetek aránya, amely a kapitányság vezetője szerint abszolút negatív tendencia.

A balesetek legtöbb esetben az elsőbbségi és a kanyarodási szabályok megsértése, valamint a sebességtúllépés miatt következett be. Emelkedett a halálos és a súlyos balesetek száma is. Bátori Gábor kiemelte, hogy a rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitánysággal összehangolva továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a közlekedési balesetek megelőzésére, ezért folytatódnak a közúti ellenőrzések.

Fülöp Róbert polgármester egyeztetést kezdeményezett a halasi rendőrkapitánnyal arról, hogy hova lehetne fix sebességmérőket telepíteni a város belterületi útjain, ehhez a lakossági jelzéseket is figyelembe veszik.