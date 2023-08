Tóth János polgármester beszédében elmondta, hogy augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnep. Szent István napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, az újkenyér ünnepe. Történelmi áttekintést is mondott a jeles napról. – Van miért ünnepelnünk, mert van hazánk, vannak gyönyörű településeink, természeti kincseink, alkotó nemzetünk mondta. – Így van ez az egész Kárpát-medencében, legyen szó az anyaországról, Erdélyről, Felvidékről, Kárpátaljáról, vagy a Vajdaságról. Mi mindannyian összetartozunk és a nemzetet, a jelenleg ismert határok sem választhatják el. Mindig is egy nyelvet beszéltünk, azonos öntudattal és identitással rendelkezünk, annak ellenre is, hogy a történelem nagy vihara, próbára tett bennünket. Nagyon fontos az, hogy óvjuk a kapcsolatainkat, hagyományainkat, önkormányzati, egyházi, intézményi, iskolai, egyesületi és családi szinten is. A minőségből nem szabad engedni a kultúrában, a közéletben, a hivatásban, a közösségi élet megszervezésében ugyan arra a lelkiismeretes munkára van szükség, mint eddig. A szülőföldön való megmaradás egyik kulcsa is éppen ez, mert sokkal jobban kötődik mindenki ahhoz a helyhez, ahol tudja, hogy mindent a lehető legjobban fognak neki biztosítani. Ha mindezek számunkra is személyes ügy és meggyőződés, akkor az örökségnek annak a felbecsülhetetlen értéknek, amelyeknek a neve Magyarország, igen is van jövője, hangsúlyozta Tóth János. Az újkenyeret megáldotta és megszentelte Máté Csaba Sándor református lelkész és Bobek Tamás katolikus plébános.