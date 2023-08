Szentmártoni János, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte, hogy Szankon pezsgő kulturális élet van, amelynek vezetése nemcsak a település gazdasági mutatóira figyel, hanem arra is, hogy a település lakóinak lelki, szellemi igényei is kielégítést nyerjenek, hogy bekapcsolódhassanak a magyar kulturális élet vérkeringésébe.

– Itt az emberek nem csupán élnek egymás mellett, hanem erős, összetartó közösségé is összeforrtak. Szank vezetése és polgárai egy stabil értékrend alapján építették fel az életüket, amelyben minden a helyén van, Isten, a közösség, a családok és az egyes ember is. Bizonyára nem véletlen a választott jelmondat sem, hogy „Tedd a jót, kerüld a rosszat”. Ez erkölcsi alaptétel és egyben életvezetési vezérfonal is, amely olyan biztonságos környezetet képes teremteni, amelyben minden nemzedék megtalálja a helyét – mondta a helyettes államtitkár.