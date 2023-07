A programokat úgy állították össze, hogy figyelembe vették a diákok érdeklődési körét, és többféle tematikát kínáltak. A résztvevők többek között megismerhetik a 3D nyomtatást, a programozást, a járművek és gépek szerelésének, valamint javításának technológiáit. Például a gyakorlatban ki is próbálták a járművek kerékcseréjét, vagy éppen fényezését. Egy másik csoport a 3D szkennelés és nyomtatás segítségével egy sakk-készletet készít, melynek a figurái éppen úgy néznek majd ki, mint maguk a készítők.

A programozó csapat is érdekes tevékenységeket ismer meg. A különböző gépek programozása mellett például egy kávéfőzőgépet programoztak be ottjártunkkor, úgyhogy egy finom kávéval is meg tudták kínálni a vendégeket. A játékfejlesztők egy játék elkészítésén dolgoznak majd egész héten. Azonban a tanulás és a gyakorlati feladatok mellett jut idő a sportolásra, a szórakozásra és a kirándulásra is. A fiatalok délutánonként érdekes programokon vesznek részt és megismerhetik Kecskemétet is.