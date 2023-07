− A Down-szindrómával élők nagyon különleges emberek. Az ő állapotukat egy veleszületett kromoszóma-eltérés okozza, ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre. Ez testileg látható eltérést okoz az egészséges társakhoz képest, illetve ez az állapot a mentális fejlődésre is hatással van. A Down-osokat kötött izomtónus jellemzi, ami miatt a beszédben valamelyest akadályozottak, illetve a finommotorikus mozgásuk sem tökéletes, az aprólékos mozdulatokat kívánó feladatok nehézséget jelentenek számukra. Mentális fejlettségük egyénenként változik. Ami viszont közös, hogy csodálatos emberek, szeretetteljesek, őszinték, gyermekien ártatlan és tiszta lelkűek − részletezte a táborvezető.

A Down-szindrómás gyerekeket nevelő családok ritkán jutnak el nyaralni, hiszen gyermekeik felügyeletet igényelnek. A tábor erre nyújt lehetőséget: kikapcsolódás, pihenés és feltöltődés a speciális helyzetben lévőknek, az egészségeseknek szervezett táborokban esetenként tapasztalható zavar és távolságtartás nélkül. A biztonságos környezetben számos pedagógus, segítő önkéntes is részt vesz. Az idei táborba hét család érkezett 16 gyerekkel, összesen 27 fővel, és 10 segítő van jelen. A legfiatalabb Down-szindrómával élő lakó ötéves, a legidősebb pedig 33. A családok szerte az országból érkeztek, Kiskunmajsáról, Kecskemétről, Hódmezővásárhelyről, Győrből és Budapestről is jöttek táborlakók. A tábor közösséget is formál, és segítő beszélgetést is szerveznek, melynek keretében a szülők beszélhetnek arról, hogy miként élték meg a Down-szindrómás gyermek érkezését.

Antalfalvi Anna elmondta, hogy a tábor teljesen költségmentes a lakók számára, a szervezők teljes ellátást biztosítanak. A Rotaract a gyermeknapi plüssfigurák eladásából és adományokból finanszírozza a megvalósítást.