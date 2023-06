Az egykori szakmai vezető családja abból a célból hozta létre az alapítványt, hogy tovább vigyék a névadó munkásságát, mellyel a fogyatékkal élőket és családjaikat segítette, ugyanakkor méltó módon kívántak emléket állítani számára.

Ladányi András végzős diák kapta idén a támogatást, aki a Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskolában folytatja ősztől tanulmányait. Balog Ádám, a néhai Balogné Balázs Judit fia, az alapítvány kuratóriumának vezetője elmondta: amikor édesanyja közreműködött az autista tagozat létrehozásánál, az volt az egyik alapvető célja, hogy a gyerekek megfelelő képzésben részesüljenek, olyan környezetben nevelkedjenek, ami az ő sajátos igényeiknek megfelel.

– Az is fontos volt számára, hogy a közeg lehetővé tegye, hogy a későbbiekben szakmát tudjanak tanulni, és kibontakoztassák azt, amiben tehetségesek. Attól, hogy ők autisták, valamiben tehetségesek is. Andris is ilyen, ezért szervezetünk ezt elismerve, támogatva szeretett volna hozzájárulni a továbbtanulásához, és hűnek maradni az alapítvány névadójának eredeti szellemiségéhez- fogalmazott Balog Ádám.

Az ünnepségen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki kiemelte: nagyon fontos munka folyik az autista tagozaton, az intézményben dolgozó pedagógusok nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem a szülőkkel is. De ez természetesen fordítva is igaz, a szülők is támogatják az iskolát. A tagozat Balogné Balázs Judit Alapítvánnyal karöltve, jó szándékú emberek közreműködésével, összefogásból működik, ezért jár a köszönet mindenkinek, akik egész évben foglalkoztak a gyerekekkel – fogalmazott a honatya.