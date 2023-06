Az egyik ilyen hunyadivárosi kis előkertet két asszony gondozza. A kertbarátok már évekkel ezelőtt elkezdték gondozni a társasház előtti kis darabka földet, mely mára gyönyörű, szemet gyönyörködtető virágos kertté vált.

A kertszépítést egész évben az évszaknak megfelelően végzik. Nyáron pedig, mint tudjuk, öntözni kell a növényeket. De mi van akkor, amikor nincs mivel locsolni a virágokat? A gondos kertész ilyenkor sem esik kétségbe, hanem mint a két asszony, kitalálja, hogyan oldja meg a problémát.

Irénke és Marika éveken át, a nem is olyan közeli kúthoz járt vízért, hogy a szomjazó növényeiknek éltető és frissítő folyadékot hozzanak. Naponta több fordulót tettek meg, és több tíz liter vizet hoztak a bicikli kosarába pakolt üvegekben, ami valljuk be őszintén, még egy fiatal, életerős felnőttnek is megterhelő lenne. Azonban ők állítják: megérte a fáradozást, hiszen mindennap gyönyörködhetnek munkájuk gyümölcsében.

Az egyre melegebb nyári hónapok miatt egyre többször volt szükség a locsolásra, ezért idén szerették volna megkönnyíteni a kertgondozást és a városrész képviselőjétől kértek segítséget.

Pászti András elmondta, hogy nagy örömmel tölti el, amikor látja, hogy a városész közössége összefog a saját lakókörnyezetének ápolása érdekében, ezért mint mondta, minden segítséget megpróbál megadni ehhez. A képviselő közbenjárásának köszönhetően pedig a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai kihelyeztek egy öntözővíztartályt a kert közelébe. Mint mondták, hetente fel fogják tölteni friss vízzel az edényt, így a kertbarátok bátran gondozhatják a kertjüket anélkül, hogy a kútra kellene járniuk.

Az asszonyok örülnek, a szakemberek is, de az ő örömüket kicsit az aggodalom is beárnyékolja. Ugyanis néhány nappal ezelőtt helyeztek ki egy ehhez hasonló tartályt a városrészben, melyet másnapra meg is rongáltak. Azonban mindenki reménykedik, hogy a szép növények látványa és a nekik köszönhető friss, illatos levegő talán észhez téríti egyszer a vandálokat.