Alakul a szabályozás, de az etikett alapvető

A magyar jogrend nem ismeri az elektromos roller fogalmát, melynek következtében az ilyen járművek elektromos rollerként történő közúti használatára sem létezik egyelőre rendelkezés. A közelmúltban azonban történt előrelépés: az elektromos rollerekkel való közlekedés szabályozásáról szóló tervezet már átkerült az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz.

Amíg ez a kérdés nem teljesen tisztázott, a KRESZ-től függetlenül elmondható néhány alapvető, inkább etikettnek nevezett szabály, amit fontos betartania minden rollerrel közlekedőnek.

Ilyen például mások épségének védelme. Fontos, hogy a magunk és embertársaink védelme érdekében mindig figyeljünk a többi közlekedőre, akár nagyobbak vagy gyorsabbak nálunk, akár kisebbek vagy lassabbak. Ennek betartását elősegítheti az is, ha elkerüljük a forgalmasabb útvonalakat, játszóterek környékét, ha pedig mégis erre visz az utunk, az átlagosnál is nagyobb figyelemmel közlekedjünk ezeken a szakaszokon.

Fontos, hogy ésszerű sebességet válasszunk lakott területen belül és mindig tartsuk be a másoktól való megfelelő távolságot is. Esős időben pedig érdemes a rollert pihentetni, hiszen az utak csúszóssá válása balesetveszélyes is lehet.

Erre figyeljünk, ha rollervásárlást tervezünk

Terhelhetőség szempontjából két kategóriába sorolhatjuk a rollereket: „gyerek” kategóriában 40–50–60 kg a terhelhetőségük, míg az ennél nagyobb teherbírású, felnőtteknek szánt modellek akár 100–120 kg-ot is elbírnak.

Méretük alapján az e-rollerek különböző hatótávra képesek: a kisebbek, gyerekeknek szánt modellek 5–10–15 km távolságot tudnak menni, az erősebb, már felnőttek számára is alkalmas verziók pedig átlagosan 30–40 km, sőt akár 70–80 km megtételére is alkalmasak.

Gyorsaság tekintetében a gyerek-junior fajták 5–10 km/óra sebességre korlátozódnak, a felnőtt modellek pedig az EU-s szabályozás szerint 25 km/óra sebességre. Kaphatóak ennél jelentősen gyorsabb példányok is, amelyek akár 70 km/órára is képesek felgyorsulni, azonban ezek hivatalosan csak zárt pályán használhatók.

Mire figyeljünk oda egy elektromos roller vásárlásakor?

Vásárlás során a terhelhetőség mellett mindenképpen érdemes számításba venni az akkumulátor kapacitását is, valamint a motor erejét, amelyekből a jármű hatótávolsága adódik. Ajánlott még megnézni és összehasonlítani a gumikat is: kapható belsővel felszerelt és tömlő nélküli változat is. Ez utóbbi amellett, hogy valamivel komfortosabb és biztonságosabb, nagyobb a defektvédelme is. Érdemes nagyobb, azaz legalább 10 colos kerekű járgányt választani, ami szintén a kényelmet és biztonságot szolgálja. A települések sima útjait elhagyva, a terepen való „off-road” túrákhoz már mindenképp szükséges a nagyobb, speciálisan terephez mintázott kerék és a nagyobb kapacitású akkumulátor is – így a roller ugyan nehezebb lesz és kevésbé kompakt, mint a városi, rövidebb utakra tervezett társai, viszont hosszabb távokat képes megtenni, akár extrémebb környezetben is.

Biztonság rollerünk és önmagunk számára

Ha az utcán tároljuk rollerünket, mindenképp érdemes lakattal védeni, de sok esetben applikációról is zárolhatóak a modernebb változatok. A szervizelés bizonyos időközönként elengedhetetlen: elsősorban a gumi kopása és defekt teremthet erre alkalmat, illetve a fékek használatból eredő folyamatos kopása miatt. Ezek ellenőrzése és szükség esetén cseréje nagyon fontos a biztonságos közlekedés miatt, javításukért tanácsos erre szakosodott e-roller szervizt felkeresni.

A járgány mellett természetesen fontos szempont használójának testi épsége is: a bukósisak alapvető felszerelésnek mondható, de a kezek védelme érdekében a kesztyű használata is ajánlott, a biztonságosabb kormányfogás érdekében, hisz az izzadságot is felszívhatja, de egy esetleges esés esetén is védelmet nyújthat a horzsolások ellen. A teljesen kezdők és a gyerekek számára a térd- és könyökvédő beszerzése is javasolt. Tartsuk szem előtt, hogy már akár 15–20 km/óra sebességnél is komoly sérüléseket lehet szenvedni eséskor.